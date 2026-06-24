Prosus leads €480mn investment in French health tech start-up Alan

Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
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24.06.2026 19:00:01
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Paris-based group raises one of Europe’s biggest non-AI start-up rounds this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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