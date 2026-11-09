Protagenic Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Protagenic Therapeutics hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at