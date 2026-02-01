COVER Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001
|
01.02.2026 06:25:17
Protagonist Therapeutics Chief Medical Officer Sells PTGX 9,514 Shares for $784K to Cover Taxes
Arturo Molina, Chief Medical Officer of Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), directly sold 9,514 shares in an open-market transaction on Jan. 20, 2026, for an approximate value of $784,700, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($82.48); post-transaction value based on Jan. 20, 2026 market close ($82.48). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COVER Corporation Registered Shs
Analysen zu COVER Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|COVER Corporation Registered Shs
|1 622,00
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.