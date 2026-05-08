Protagonist Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Protagonist Therapeutics gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Protagonist Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Protagonist Therapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 99,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56,4 Millionen USD im Vergleich zu 28,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at