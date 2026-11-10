Protalix BioTherapeutics Inc. Q3 Income Advances

(RTTNews) - Protalix BioTherapeutics Inc. (PLX) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $3.96 million, or $0.05 per share. This compares with $2.36 million, or $0.03 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 22.9% to $21.93 million from $17.85 million last year.

Protalix BioTherapeutics Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.96 Mln. vs. $2.36 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.03 last year. -Revenue: $21.93 Mln vs. $17.85 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 78.0 M To $ 83.0 M