Protalix BioTherapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Protalix BioTherapeutics ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Protalix BioTherapeutics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 233,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at