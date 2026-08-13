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13.08.2026 06:31:29
Protalix BioTherapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Protalix BioTherapeutics hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Beim Umsatz wurden 19,9 Millionen USD gegenüber 15,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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