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20.03.2026 06:31:28
Protalix BioTherapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Protalix BioTherapeutics stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Protalix BioTherapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,95 Prozent zurück. Hier wurden 9,1 Millionen USD gegenüber 18,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,080 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,24 Prozent auf 52,74 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Protalix BioTherapeutics 53,40 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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