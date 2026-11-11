Protalix BioTherapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Protalix BioTherapeutics hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Protalix BioTherapeutics 0,030 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 21,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Protalix BioTherapeutics 17,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at