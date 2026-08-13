Protara Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Protara Therapeutics hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at