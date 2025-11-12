Protara Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Protara Therapeutics hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at