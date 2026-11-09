Protara Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Protara Therapeutics ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Protara Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Protara Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at