Protara Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Protara Therapeutics hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Protara Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,290 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at