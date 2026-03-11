Protara Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Protara Therapeutics veröffentlichte am 10.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Protara Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,480 USD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,340 USD. Im Vorjahr waren -2,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at