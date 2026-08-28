Protasco bhd Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Protasco bhd Registered äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im letzten Jahr hatte Protasco bhd Registered einen Gewinn von 0,050 MYR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 268,8 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 280,0 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at