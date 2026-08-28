|
28.08.2026 06:31:29
Protasco bhd Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Protasco bhd Registered äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im letzten Jahr hatte Protasco bhd Registered einen Gewinn von 0,050 MYR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 268,8 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 280,0 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX vor ruhiger Eröffnung -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester
Der heimische Aktienmarkt dürfte wenig verändert starten, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen erwartet wird. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.