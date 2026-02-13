Protean eGov Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Protean eGov Technologies hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 5,55 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Protean eGov Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 5,66 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,29 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Protean eGov Technologies 2,02 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at