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22.05.2026 06:31:29

Protean eGov Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Protean eGov Technologies veröffentlichte am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 7,49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Protean eGov Technologies 5,04 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Protean eGov Technologies 3,08 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 24,79 INR gegenüber 22,83 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,98 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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