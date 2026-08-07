Protean eGov Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Protean eGov Technologies hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Protean eGov Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,88 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Protean eGov Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,51 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at