Protech Home Medical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Protech Home Medical hat am 15.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Protech Home Medical ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Protech Home Medical 94,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,340 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Protech Home Medical -0,220 CAD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 343,09 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 334,64 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at