Protech Home Medical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Protech Home Medical hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Protech Home Medical ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Protech Home Medical mit einem Umsatz von insgesamt 112,9 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 31,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at