Protector Forsikring Asa hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Protector Forsikring Asa veröffentlichte am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 9,00 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Protector Forsikring Asa 8,70 NOK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Protector Forsikring Asa 3,90 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,66 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,78 NOK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,34 Milliarden NOK gesehen.

Redaktion finanzen.at