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23.10.2026 06:31:29
Protector Forsikring Asa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Protector Forsikring Asa gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 10,20 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Protector Forsikring Asa noch ein Gewinn pro Aktie von 5,60 NOK in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,44 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 3,91 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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