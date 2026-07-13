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13.07.2026 06:31:29
Protector Forsikring Asa Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Protector Forsikring Asa Un hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte Protector Forsikring Asa Un einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 413,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 355,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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