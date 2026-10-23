Protector Forsikring Asa Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Protector Forsikring Asa Un hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 2,14 USD. Im letzten Jahr hatte Protector Forsikring Asa Un einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 466,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 387,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at