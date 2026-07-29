Danone Aktie

Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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29.07.2026 09:42:16

Protein-Hype: Danone verdient mehr, Wachstum übertrifft Erwartungen

Die Erlöse des Lebensmittelkonzerns kletterten im ersten Halbjahr um etwas mehr als ein Prozent auf 13,9 Milliarden EuroWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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