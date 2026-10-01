Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.10.2026 17:21:39

Protest bei VW: Beschäftigte in Zwickau verlassen Betriebsversammlung

ZWICKAU (dpa-AFX) - Die Kündigung etlicher Tarifverträge durch den Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) verschärft den Unmut bei Beschäftigten. Bei einer Betriebsversammlung in Zwickau habe ein Teil der Belegschaft den Bericht der Geschäftsführung boykottiert und aus Protest die Halle verlassen, informierte der örtliche Betriebsrat.

"Die Menschen erwarten zu Recht Verlässlichkeit und vor allem eine belastbare Perspektive für ihre Zukunft", erklärte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Fahrzeugwerks Zwickau, Mike Rösler. "Die Kolleginnen und Kollegen leisten seit Monaten enorm viel, zeigen maximale Flexibilität und tun alles dafür, unsere Ziele am Standort zu erreichen." Umso größer sei das Unverständnis über die Kündigung der Tarifverträge durch das Unternehmen. Der Protest bei der Betriebsversammlung zeige, wie groß der Frust und die Enttäuschung bei den Beschäftigten inzwischen seien.

Den Angaben zufolge haben am Vormittag rund 3.000 Beschäftigte an der Versammlung teilgenommen. Laut Betriebsrat wurde sie kurz nach 13.00 Uhr ausdrücklich nicht geschlossen, sondern nur unterbrochen. Damit behalte man sich die Option vor, sie bei Bedarf zeitnah fortzusetzen, hieß es.

VW (Volkswagen (VW) vz)-Vorstand dringt auf Einsparungen

Angesichts von Überkapazitäten und wachsender Konkurrenz aus China will der VW-Vorstand weltweit in den kommenden Jahren zusätzlich zu den bisherigen Abbauplänen 50.000 Stellen streichen. Zudem ist die Zukunft mehrerer deutscher Auto-Fabriken des Konzerns nach 2030 unklar - dazu gehört auch das Werk in Zwickau.

Im Ringen um schärfere Einsparungen hat Volkswagen jüngst einen Großteil seiner Tarifverträge gekündigt - darunter den wichtigen Manteltarifvertrag. Aus Sicht des Unternehmens seien verschiedene Regelungen in diesen Verträgen mit Blick auf den aktuellen Kostendruck anzupassen, hieß es./hum/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
29.09.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Volkswagen Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 68,62 0,53% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:18 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
07:18 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
07:18 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen