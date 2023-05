Protest gegen LNG - Aktivisten besetzen Pipeline-Röhren

SASSNITZ (dpa-AFX) - Aus Protest gegen Terminals für Flüssigerdgas (LNG) sind Aktivisten auf Rügen auf Pipeline-Röhren geklettert, die für den Bau einer solchen Anlage gedacht sind. Nach Angaben eines dpa-Reporters stiegen am Montag rund ein Dutzend Menschen in Mukran auf die Röhren, die dort noch vom Bau der deutsch-russischen Ostseegaspipeline Nord Stream 2 lagern und entrollten Banner. Die Bundesregierung hatte die Röhren für den Bau eines am Standort Rügen geplanten LNG-Terminals gekauft. Auf Twitter dokumentierte die Gruppe "Ende Gelände" die Aktion. Man habe die Pipelines blockiert, sagte eine Aktivistin in einem Video. Sauberes Gas sei "eine dreckige Lüge".

Ein Polizeisprecher sprach von 15 Aktivisten und Aktivistinnen in weißen Anzügen. Sie hätten sich nach Eintreffen auf dem Gelände verteilt. Der Polizeieinsatz lief demnach gegen Mittag noch. Es bestehe der Anfangsverdacht einer nicht angemeldeten Versammlung. Auch Hausfriedensbruch stehe im Raum, sofern dies vom Eigentümer der Fläche entsprechend angezeigt würde./chh/DP/mis