11.01.2026 10:49:38

Protest im Iran: Solidaritäts-Demos in Berlin und Frankfurt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Massenproteste im Iran haben auch Menschen in Berlin und Frankfurt am Main auf die Straße gebracht. Rund 1.400 Menschen hätten sich an einer Demonstration vom Kurfürstendamm zum Adenauerplatz beteiligt, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. Am Wittenbergplatz hätten sich zudem rund 300 Menschen versammelt. Auch in Frankfurt am Main gingen nach Angaben der Polizei bei mehreren Veranstaltungen rund 1.800 Menschen auf die Straße.

Mit Fahnen und Plakaten solidarisierten sich Demonstranten in Berlin mit den Protesten im Iran, wo es in mehreren Großstädten zu Aufmärschen gegen die Regierung gekommen war. Nur wenige Informationen dringen nach außen, die iranische Führung verhängte eine Internetsperre.

In Berlin hielten auch mehrere Demonstranten das Bild von Reza Pahlavi hoch, dem Sohn des 1979 gestürzten Schahs. Auf Plakaten stand zum Beispiel "Democracy just with Pahlavi" (übersetzt: Demokratie nur mir Pahlavi). Aus seinem Exil in den USA heraus beansprucht Pahlavi eine Führungsrolle in der Opposition.

Pahlavi rief auf der Plattform X zu landesweiten Streiks im Iran auf: Arbeiter und Angestellte von Schlüsselbranchen wie der Öl-, Gas- und Energieindustrie sollten ihre Arbeit niederlegen. Ziel sei es, die finanziellen Lebensadern zu schwächen und den Unterdrückungsapparat in die Knie zu zwingen./kil/DP/zb

