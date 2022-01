Protest in Polen gegen grenznahen Braunkohle-Tagebau Turow

TUROW (dpa-AFX) - Dutzende Umweltschützer aus Tschechien, Polen und Deutschland haben am Samstag beim Betriebsgelände des Braunkohle-Tagebaus Turow in Polen gegen dessen Fortführung demonstriert. Wie Mitorganisator Thomas Franke von der tschechischen Landesgruppe der Umweltorganisation Extinction Rebellion der Deutschen Presse-Agentur sagte, verlief der von der polnischen Polizei begleitete Protestmarsch friedlich. Die Teilnehmenden hätten sich an Corona-Regeln gehalten und Masken getragen, man habe bewusst eine große Ansammlung von Menschen vermieden.

Der umstrittene Tagebau liegt nur wenige Kilometer vom tschechischen Hradek nad Nisou und dem sächsischen Zittau entfernt und soll entgegen einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ausgebaut werden. Polen hatte die Lizenz für den umstrittenen Tagebau im Dreiländereck bis 2044 verlängert. Weil dies ohne die erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgte, klagte die tschechische Regierung dagegen vor dem EuGH.

Warschau stoppte den Braunkohle-Abbau trotz einer einstweiligen Anordnung des EuGH nicht. Der Gerichtshof verhängte daher im September eine Geldstrafe. Für jeden Tag, an dem Polen der Entscheidung nicht nachkommt, muss es demnach 500 000 Euro in den EU-Haushalt zahlen./ct/DP/he