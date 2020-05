Proteste gegen Datteln 4 - Kohlekraftwerk geht in Regelbetrieb

DATTELN (dpa-AFX) - Mehrere Umweltorganisationen wollen am Samstag gegen das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 demonstrieren. Anlass ist der Beginn des kommerziellen Betriebs des Kraftwerks. Bei der Polizei sind insgesamt zehn Versammlungen am Kraftwerksgelände angemeldet. Demonstrieren wollen unter anderem die Klimabewegung Fridays for Future sowie Greenpeace.

Das Steinkohlekraftwerk im nördlichen Ruhrgebiet ist zum Symbol der Auseinandersetzung um die Energie- und Umweltpolitik in Deutschland geworden. Datteln 4 sei ein weiteres Signal der Bundesregierung, dass Klimaschutz und Energiewende im Zweifel das Nachsehen haben, kritisierte der Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, Oliver Krischer. Der Kohleausstieg dürfe nicht mit der Inbetriebnahme eines neuen Kraftwerks beginnen.

Bundesregierung und NRW-Landesregierung betonen, dass im Gegenzug für Datteln 4 ältere Steinkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Dadurch würden die zusätzlichen Kohlendioxid-Emissionen von Datteln 4 kompensiert. Das sei sinnvoller, als eine hohe Entschädigung zu zahlen. Uniper hatte angekündigt, bis Ende 2025 seine übrigen Steinkohlekraftwerke abzuschalten.

Der Beginn des kommerziellen Betriebs ist nur ein formaler Schritt. Das Kraftwerk hat im Probebetrieb bereits in den vergangenen Monaten erhebliche Mengen Strom ins Netz eingespeist. Uniper hat Strom aus Datteln auf mehrere Jahre im Voraus verkauft./hff/DP/stw