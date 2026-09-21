Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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21.09.2026 21:30:41

Proteste gegen Jobabbau: Mercedes: Werksschließungen, wenn Kosten nicht sinken

Mercedes-Benz sind die Arbeitskosten in Deutschland zu hoch. Produktionsvorstand Schiebe macht den Fortbestand zweier deutscher Fabriken bei einer Betriebsversammlung in Sindelfingen von drastischen Einsparungen abhängig.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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