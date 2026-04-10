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10.04.2026 11:35:38

Proteste in Irland - Sorge vor Engpässen und Panikkäufen

DUBLIN (dpa-AFX) - Im Zuge der andauernden Proteste gegen die durch den Iran-Krieg gestiegenen Kraftstoffpreise wächst in Irland die Sorge vor Engpässen und Panikkäufen. An immer mehr Tankstellen droht der Treibstoff zur Mangelware zu werden, wie mehrere Medien berichten.

Die Interessenvertretung der irischen Treibstoffbranche, Fuels for Ireland, teilte dem Sender RTÉ zufolge am Donnerstag mit, dass der Treibstoff bereits an 100 Tankstellen im Land ausgegangen sei.

Seit Dienstag kommt es in Irland zu zahlreichen koordinierten Protestaktionen, darunter Autokorsos auf Autobahnen und Blockaden von verkehrsreichen Straßen wie der O'Connell Street in Dublin. Lkw und Traktoren blockieren zudem mehrere Treibstoffdepots, darunter auch die wichtige Raffinerie Whitegate in Cork. Auch der Zugang zu mehreren Häfen ist eingeschränkt. Die Proteste sorgen in der Politik für Unmut, auch die irische Armee wurde bereits hinzugezogen.

Laut "Fuels for Ireland"-Geschäftsführer Kevin McPartlan kommt es bereits zu Panikkäufen an Tankstellen. Der Nationalen Notfallkoordinierungsgruppe (NECG) zufolge ist die Treibstoffversorgung weiter "robust und widerstandsfähig", allerdings gefährde die Blockade von wichtigen Straßen die Versorgung des Agrarsektors mit lebenswichtigen Materialien. Auch Rettungsdienste könnten durch fehlenden Treibstoff in Bedrängnis geraten.

Die Demonstranten fordern weitere Maßnahmen zur Senkung der Kraftstoffpreise, die durch den andauernden Iran-Krieg stark gestiegen waren. Am Freitag gibt es laut dem irischen Rundfunk bereits Verhandlungen mit Vertretern der Regierung.

Krisengipfel in Deutschland

Auch Flugreisende müssen sich laut dem Dublin Airport auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Protesten auf Autobahnen und Straßen Richtung Flughafen sollten Reisende mehr Zeit einplanen, teilte der Flughafen mit./pba/DP/nas

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