Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
13.02.2026 07:58:00
Proteste niedergeschlagen: USA haben 6000 Starlink-Antennen in den Iran gebracht
Im Januar hat die Islamische Republik das Internet gesperrt und Proteste blutig niedergeschlagen. Dann haben die USA Starlink-Antennen in das Land geschmuggelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
