SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
14.02.2026 09:55:19
Protests in Iran: Ali Karimi leads sports' call for support
Former Iran and Bayern Munich footballer Ali Karimi has signed an open letter, asking FIFA to act. He is not the only athlete to be vocal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
