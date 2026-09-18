Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|
18.09.2026 07:00:03
Proto Chemicals gewinnt den 5. Glarner Nachhaltigkeitspreis
|
Glarner Kantonalbank AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges
Glarus, 18. September 2026 – Am Apéro der Jubiläumsausgabe des Glarner Nachhaltigkeitspreises der Glarner Kantonalbank durfte das Team von Proto Chemicals die Preissumme von 10'000 Franken entgegennehmen. Ihre weltweit einzigartige Innovation bei der Prozesswärme in der Wirkstoffsynthese setzte sich gegen 24 weitere Projekte durch.
Der Glarner Nachhaltigkeitspreis wurde 2026 zum fünften Mal verliehen und konnte eine Rekordbeteiligung verzeichnen. Im Jubiläumsjahr konnten zudem drei Sonderpreise in den Sparten Umwelt, Soziales und Wirtschaft verliehen werden. Die hohe Qualität der eingereichten Projekte war dabei besonders erfreulich. Für die fünfköpfige Jury machte dies die Auswertung, Analyse und abschliessende Wahl anspruchsvoll. Zugleich bestätigte es aber, dass gesellschaftliche und technologische Innovationen im Glarnerland fest verankert sind.
Umwelt: Produktion durch geschlossenen Energiekreislauf
Vernetzung als wichtiger Mehrwert
Detaillierte Informationen zum Siegerprojekt und zu den weiteren eingegangenen Projekten sind unter glkb.ch/nachhaltigkeitspreis zu finden.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Glarner Kantonalbank AG
|Hauptstrasse 21
|8750 Glarus
|Schweiz
|Telefon:
|0844 773 773
|E-Mail:
|shana.spichtig@glkb.ch
|ISIN:
|CH0189396655
|Börsen:
|BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2401120
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2401120 18.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glarner Kantonalbank
Analysen zu Glarner Kantonalbank
Aktien in diesem Artikel
|Glarner Kantonalbank
|26,40
|0,76%