Proto Labs Aktie
WKN DE: A1JUHT / ISIN: US7437131094
|
01.05.2026 12:08:15
Proto Labs, Inc. Announces Rise In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Proto Labs, Inc. (PRLB) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $8.11 million, or $0.33 per share. This compares with $3.59 million, or $0.15 per share, last year.
Excluding items, Proto Labs, Inc. reported adjusted earnings of $13.07 million or $0.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.4% to $139.34 million from $126.21 million last year.
Proto Labs, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.11 Mln. vs. $3.59 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.15 last year. -Revenue: $139.34 Mln vs. $126.21 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.50 To $ 0.58 Next quarter revenue guidance: $ 140.0 M To $ 148.0 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Proto Labs Inc
|
30.04.26
|Ausblick: Proto Labs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)