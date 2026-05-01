Proto Labs, Inc. Announces Rise In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Proto Labs, Inc. (PRLB) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $8.11 million, or $0.33 per share. This compares with $3.59 million, or $0.15 per share, last year.

Excluding items, Proto Labs, Inc. reported adjusted earnings of $13.07 million or $0.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.4% to $139.34 million from $126.21 million last year.

Proto Labs, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.11 Mln. vs. $3.59 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.15 last year. -Revenue: $139.34 Mln vs. $126.21 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.50 To $ 0.58 Next quarter revenue guidance: $ 140.0 M To $ 148.0 M