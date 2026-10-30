Proto Labs Aktie
WKN DE: A1JUHT / ISIN: US7437131094
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30.10.2026 04:38:46
Proto Labs, Inc. Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Proto Labs, Inc. (PRLB) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $11.76 million, or $0.48 per share. This compares with $7.22 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, Proto Labs, Inc. reported adjusted earnings of $15.34 million or $0.63 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.0% to $154.32 million from $135.37 million last year.
Proto Labs, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.76 Mln. vs. $7.22 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.30 last year. -Revenue: $154.32 Mln vs. $135.37 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.46 To $ 0.54 Next quarter revenue guidance: $ 143.0 M To $ 151.0 M Full year revenue guidance: 10 % To 11 %
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