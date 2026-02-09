Proto Labs stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Proto Labs hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Proto Labs 136,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 121,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,880 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 533,13 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 500,89 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at