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04.05.2026 06:31:29
Proto Labs verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Proto Labs hat am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Proto Labs 0,150 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 139,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 126,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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