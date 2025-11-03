Proto Labs: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Proto Labs veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 125,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 135,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at