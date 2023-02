Prototypen für Schwerlaster: Rheinmetall hat eine Hand am Milliarden-Deal mit US-Heer

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Das US-Herr will seine Flotte an schweren LKW mit bis zu 40.000 neuen Modellen ersetzen. Das Vorhaben hat ein Volumen von rund 14 Milliarden Dollar . In die engere Auswahl ist auch der Rüstungskonzern Rheinmetall . Zusammen mit einem Partner fertig das Unternehmen nun erste Modelle.