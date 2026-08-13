Provestment Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Provestment Services veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Provestment Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at