Provestment Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Provestment Services lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,43 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Provestment Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at