Provestment Services präsentierte Quartalsergebnisse

Provestment Services hat am 31.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,120 INR je Aktie vermeldet.

