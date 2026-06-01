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01.06.2026 06:31:29
Provestment Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Provestment Services hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 INR, nach -1,610 INR im Vorjahresvergleich.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,97 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Provestment Services ein Gewinn pro Aktie von -1,920 INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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