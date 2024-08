Provide IT Sweden AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Provide IT Sweden AB hat sich am 26.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz wurden 8,4 Millionen SEK gegenüber 8,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 SEK beziffert. Im Vorjahr waren 0,380 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 29,21 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Provide IT Sweden AB 27,10 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at