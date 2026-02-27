Provident Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Provident Acquisition A hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 18,1 Millionen USD gegenüber 15,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,050 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 69,15 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 60,20 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at