Provident Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Provident Acquisition A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde mit 0,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Provident Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 16,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at