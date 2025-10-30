Provident Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Provident Acquisition A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,69 Prozent auf 18,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at