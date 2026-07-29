Provident Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Provident Acquisition A hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at